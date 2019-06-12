مصر – ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي، في مارس/ آذار 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، إلى 4.15 مليارات دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) في بيان، الأربعاء، إن العجز التجاري في مارس/ آذار الماضي، ارتفع من 3.77 مليارات دولار في نفس الشهر من 2018.

وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى 2.58 مليار دولار في مارس الماضي.

وأرجع الإحصاء تراجع قيمة الصادرات، إلى انخفاض قيمة صادرات الملابس الجاهزة والبترول الخام، والبرتقال الطازج، والبطاطا.

في المقابل، صعدت قيمة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 6.73 مليارات دولار خلال مارس الماضي، مع ارتفاع قيمة واردات القمح بنسبة 18.7 بالمئة واللحوم 5 بالمئة.

وأعلنت مصر مرارا، أنها تسعى لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية، وتحقيق استفادة قصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية.

وتعول مصر على خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، في تحسين تنافسية منتجاتها إلى الخارج، وتستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار سنويا، بحلول 2020.

الأناضول