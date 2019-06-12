المنامة – دان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، استهداف جماعة الحوثيين صباح اليوم لمطار أبها جنوبي المملكة.

وقال الوزير البحريني على “تويتر”: “استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه إرهاب الحوثيين ودعم إيران لهم”.

وكانت قناة “المسيرة” التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

فيما أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين بينهم 3 نساء وطفلان.

المصدر: RT