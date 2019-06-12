واشنطن – اعتبر جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن إيران تحاول إيجاد موطئ قدم لها في فنزويلا، بسبب توفر كميات كبيرة من احتياطات اليورانيوم هناك.

وقال في منتدى نظمته صحيفة “وول ستريت جورنال” في واشنطن: “تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، أو حتى ثاني أكبر احتياطي بعد كندا حسب التقديرات. هذا يجعلها الهدف الرئيسي لإيران التي تنشط حاليا في فنزويلا”، متهما روسيا والصين، بالاستفادة من الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا من أجل الربح.

وأضاف: “لدى روسيا والصين أموال ضخمة أقرضتاها لفنزويلا. ومنذ أن شهدت هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية انهيارا اقتصاديا، استفادت (روسيا والصين من ذلك). لا تزال قوات شبه عسكرية روسية في فنزويلا، وحجم الديون الفنزويلية التي قدمتها (موسكو وبكين) وسيلة قوية جدا للتأثير”.

واعتبر أن القيادة الحالية في كاراكاس منقسمة على نفسها، وقال: “يبدو لي أنهم يتصرفون مثل حفنة من العقارب في زجاجة… لا يثقون ببعضهم البعض… الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”.

المصدر: “تاس”