الجزائر – أعلنت شركة “سوناطراك” الجزائرية الحكومية، اليوم التمديد 10 سنوات لاتفاقيات تزويد البرتغال بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في بيان، أوضحت فيه أن الاتفاقيات مع شركة “جالب” البرتغالية تقضي بتزويدها بـ2.5 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا.

وأضاف البيان أن الشراكة بين الجانبين ممتدة منذ 25 عاما.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الصادرات من الغاز الطبيعي في 2018 بلغت نحو 51.5 مليار متر مكعب.

وتعد أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، وتتصدر إيطاليا بواقع 35%، ثم إسبانيا بـ31%، وفرنسا بـ7.8%.

وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة “إيني” الإيطالية، توقيع اتفاقيات مع “سوناطراك” لتجديد اتفاقيات بين الجانبين حتى 2027.

الأناضول