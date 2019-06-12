الدولار ينزل لليوم الثاني بفعل تنامي الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

الدولار ينزل لليوم الثاني بفعل تنامي الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

الولايات المتحدة – هبط الدولار لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بفعل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم بينما عانت العملات عالية العائد بسبب استمرار التوترات التجارية.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.46 عند أعلى قليلا فحسب من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 96.46 المسجل الأسبوع الماضي.

بدأ أثر الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في الظهور في البيانات مع تباطؤ تضخم أسعار المصانع الصينية في مايو أيار بينما يتنامي الحذر في التصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

تقوض تلك المخاوف الإقبال على العملات عالية المخاطر ليهبط الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة مقابل الفرنك السويسري ويرتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 0.2 بالمئة أمام الدولار.

واستقر اليورو بصفة عامة عند 1.1360 دولار.

وتأثرت العملة الموحدة قليلا باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا بخفض قيمة اليورو، الذي ارتفع قرابة 1.4 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية يونيو حزيران.

رويترز