ليبيا – استقبل عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن السويحلي اليوم الثلاثاء السفير الايطالي إلى ليبيا جيوزيبي بوتشينو بمنزله في طرابلس.

السويحلي قال للسفير الايطالي بحسب تغريدة على موقع “تويتر” بأنهم مصرون على دحر ما وصفه بـ”عدوان المجرم حفتر ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) واجتثاث مشروعه بالكامل مهما كلفهم الثمن حسب تعبيره.

واختتم السويحلي تغريدته قائلاً :” لا مجال لأحد بعد 17 فبراير للاستيلاء على الحكم بالقوة تحت أي ذريعة أو من اي طرف كان ويظل اقامة دولة مدنية ديمقراطية هدفنا الذي لن نحيد عنه”.