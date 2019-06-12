ليبيا – قال قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي إن قوات الجيش تمكنت من إستنزاف أكثر من 70% من إمكانيات وقدرات قوات حكومة الوفاق في معركة “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس.

اللواء مادي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الثلاثاء أن العمليات العسكرية للجيش إستنزفت المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس ، مشيراً إلى تحول تلك التشكيلات المسلحة إلى الدفاع بعد إهتزاز قدراتهم وهو ما يرجح إنهيارهم في أي لحظة وذلك بعد فشلهم في التحشيد لمهاجمة قوات الجيش في محاور طرابلس.

ولفت اللواء مادي إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتفتيش أي قطعة بحرية متوجهة إلى الموانئ الليبية سيصعب دور تركيا في إيجاد شركة ملاحية تغامر بقطعة بحرية تملكها لشحن معدات عسكرية إلى ليبيا وذلك لأنها ستعرض نفسها لعقوبات دولية بعد القرار الأممي الأخير.