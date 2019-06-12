ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة عن تمكن القوات المسلحة من النجاح في صد هجوم لأكبر قوة للحشد المليشياوي على 3 نقاط متمثلة في كوبري المطار والاحياء البرية والمطار من خلال نقطتين مفرق الرملة والطويشة.

اللواء 73 مشاة نوّه بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى تسجيل خسائر في صفوف العدو دون نجاحه في اجتياز نقطه واحده من نقاط الجيش.

وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت بهجوم مضاد وتقدمت في نقاط جديدة باتجاه كوبري السواني وأن التحركات الأخيرة لمن وصفها بالمليشيات باءت بالفشل الذريع بالرغم من العدد الكبير من المرتزقة الذين جز بهم بحسب المركز بسبب غياب التكتيك العسكري.

وتابع “هنا أستطيع أن أقول ما المقصود بضباط الحروب الاستراتيجية (حرب طويلة الأمد) وجود هؤلاء الضباط على رأس الوحدات بالجيش الليبي يشكل أبرز نقطة إختلاف بين العصابات المسلحة والقوات المسلحة على رأسها القائد العام المشير خليفة حفتر.