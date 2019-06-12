تركيا – أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، إبقاء معدل الفائدة عند 24 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الأربعاء، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن المعطيات الصادرة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التوازن في الاقتصاد التركي.

وأوضح أن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبيا إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.

وتوقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

وأكّد على دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

وقرر المركزي التركي، الحفاظ على الموقف المالي المشدد بهدف تسريع التراجع في التضخم، والحد من المخاطر المتعلقة بسلوك التسعير.

وأكد أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

الأناضول