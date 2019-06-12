ليبيا – قال القيادي العسكري في مدينة مصراتة ورئيس الاركان السابق يوسف المنفوش إن هناك تقدمات على جميع المحاور في طريق مطار طرابلس من قبل قوات الوفاق ، لافتاً إلى أن تلك التقدمات ستضيق الخناق على منطقة المطار ليتم السيطرة عليه وبشكل كامل خلال المدة القريبة القادمة.

المنقوش نفى خلال مداخلة له مع قناة ليبيا الأحرار وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء إستخدام أي طائرات مسيرة بدون طيار من جانب قوات حكومة الوفاق ، موضحاً أن جميع الضربات الجوية يتم تنفيذها من قبل طائرات الكلية الجوية مصراتة دون أن يوضح مقاطع الفيدو التى صورها أهالي منطقة سوق الجمعة لطائرات بدون طيار تركية وهي تقلع وتهبط في مطار معيتيقة قبل أن تستهدفها مقاتلات سلاح الجو داخل المطار.

وإتهم رئيس الأركان السابقة القوات المسلحة التي وصفها بـ”المعتدية” على العاصمة طرابلس بإستخدام طائرات بدون طيار منذ مدة ، مدعياً تقديم بعض الدول الإقليمية لتلك الطائرات دعماً للقوات المسلحة حسب زعمه.

وقال :”سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق يقوم بمجهودات جبارة وطلعات إستطلاع وقتالية تصيب أهداف بدقة نتيجة المهارة والكفاءة لدى الطيارين الليبيين على الرغم من قدم الطائرات المستخدمة من قبلهم ، لكن الإيمان بالقضية والإصرار بالدفاع عن العاصمة يرفع من روح المعنوية لهؤلاء المقاتلين والطيارين ليقوموا بأعمال كبيرة جداً وتدمير أعداد لابأس بها من القوات المعتدية على مدينة طرابلس”.

أما فيما يتعلق بموقع مطار طرابلس الدولي ووجوده على خط الجبهة ، أشار المنقوش إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) إستطاعت الوصول إلى مسافات قريبة من طرابلس على طول خط الجبهة ومن ثم توقف هجومها.

وإستطرد بالقول :”القوات المدافعة عن العاصمة إستطاعت إيقاف هجوم القوات المعتدية وإنتقلت إلى مرحلة أخرى وهي القيام بهجمات مضادة محلية لإرجاع قوات حفتر إلى الخلف وهذا ما تم بالفعل خاصة في الجناح الأيمن للجبهة لتصل بتلك القوات إلى الهيرة والعزيزية وأصحبت تبعتد مسافات كبيرة عن العاصمة بإستثناء الجيب الذي حظت عليه القوات المعتدية نتيجة دخول قوات في المعركة من منطقة ترهونة ،وهذا الجيب يبدأ من “المطار -بن غشير-اليرموك – الأطراف الجنوبية من عين زارة والأطراف الغربية وادي الربيع”.

القيادي العسكري بمدينة مصراتة لفت إلى أن مطار طرابلس يحتل مساحة جغرافية شاسعة تزيد عن مئات الهكتارات ، مبيناً أن السيطرة على المطار يهدد طريق الإمداد الرئيسي للقوات المسلحة المتواجدة بمنطقة قصر بن غشير واليرموك والخلة.

وإختتم المنقوش حديثه بالقول :”أن السيطرة على طريق المطار ستضيق الخناق على الجيب المتواجدة به القوات المعتدية من الناحية الغربية ويهدد طريق الإمداد الرئيسي لها وخط الإمداد القادم من ترهونة إلى قصر بن غشير”.