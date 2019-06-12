الولايات المتحدة – تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة بأكثر من 2 بالمئة في تعاملات الأربعاء، مدفوعة ببيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتصاعد توترات التجارة.

وقال معهد البترول الأمريكي، امس، إن مخزونات الخام نمت بـ 4.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 482.8 مليون برميل.

وبحلول الساعة (06:27 ت.غ)، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/ تموز، بنسبة 2.01 بالمئة أو 1.1 دولارا إلى 52.15 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 1.81 بالمئة أو 1.13 دولارا إلى 61.16 دولارا للبرميل.

وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية، عن الأسبوع الماضي، وتصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

والثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها سترد “بقوة”، في حال تصعيد الولايات المتحدة للتوترات التجارية القائمة بين البلدين.

الأناضول