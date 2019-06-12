إيطاليا – توصل فريق من الباحثين الإيطاليين، إلى أن الاستهلاك العالي للأغذية غير المرغوب فيها، كالوجبات السريعة، أو الأطعمة المطهوة في الميكروييف واللحوم المشوية، قد يكون مسؤولا عن الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

وأظهرت الدراسة، التي عرضت في الاجتماع السنوي الثاني والخمسين للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، في نابولى بإيطاليا، أن المستويات العالية من العناصر الغذائية السكرية مرتبط بحساسية الغذاء لدى الأطفال.

الفيتامينات الصحية تكون طبيعية وخارج المكملات الغذائية

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى أن المستويات العالية من العناصر الغذائية السكرية تلعب دورا في تطور الأمراض المختلفة المؤكسدة بما في ذلك مرض السكري وتصلب الشرايين والاضطرابات العصبية.

وبالنسبة للدراسة الحالية، لاحظ فريق البحث 61 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، تم تحديدهم في ثلاث فئات، أولئك الذين يعانون من الحساسية الغذائية، والذين يعانون من الحساسية التنفسية والضوابط الصحية.

رويترز