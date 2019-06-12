بعد تصريحاتها.. هجوم حاد على أصالة: خطفت العريان من زوجته وتعيب على أنغام!

بعد تصريحاتها.. هجوم حاد على أصالة: خطفت العريان من زوجته وتعيب على أنغام!

لبنان – بعد أن أدلت الفنانة السورية أصالة بتصريحات حول إعجابها وارتباطها بزوجها طارق العريان وهي مازالت متزوجة من زوجها الأول أيمن الذهبي وذلك خلال استضافة الإعلامي اللبناني نيشان، لها وزوجها، في الحلقة الأولى من برنامجه (توأم روحي) الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، وأجل لعيد الفطر، تفجر هجوم حاد على أصالة من رواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أصالة أكدت أنها تخيلت وتمنت أن يكون العريان حبيبها وزوجها رغم زواجها من آخر، وقالت إن كلامها قد يجعل الجمهور ينتقدها لكنها تحب أن تكون صريحة.

وانتقد الجمهور أصالة لأنها لم تخجل من الاعتراف بحبها للعريان أثناء زواجها من أيمن الذهبي، في الوقت الذي نفى فيه العريان أن يكون وقع بغرامها خلال زواجه من زوجته الأولى وتحدث بطريقة مهذبة ومحترمة.

وقال بعض المتابعين: “لا نفهم كيف تنتقد أصالة أنغام وتهاجمها وتعتبرها (خرابة بيوت)، وفي الوقت نفسه فعلت ما هو أفظع منها ووقعت بغرام رجل متزوج رغم أنها وقتها كانت حسب كلامها متزوجة من والد ابنيها (شام وخالد)”.

وسائل اعلام مصرية