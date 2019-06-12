روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطني البلاد بـعيد “يوم روسيا”، الذي يحتفل به في 12 يونيو من كل عام، مشيرا إلى أن مفهوم الوطن لا ينفصل عن المواطنين ورغبتهم في تطويره.

وجاءت تصريحات بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة في مجالات العلوم والتقنيات والأدب والفن والنشاط الإنساني اليوم في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي: “الوطن لا ينفصل عنا نحن مواطني روسيا، ومسؤوليتنا عن حاضرها ومستقبلها، ورغبتنا في الإسهام بقسطنا في تطويرها وازدهارها”.

وأضاف: “يستحيل تحقيق الأهداف بضخامة تلك التي تواجه بلادنا إلا معا، وعندما يدرك كل واحد منا أهمية جهده الشخصي من أجل المصلحة العامة، ويفعل كل ما بوسعه لخدمتها”.

وأقر “يوم روسيا” وهو أحدث عيد وطني في تاريخ روسيا رسميا عام 1992، في الذكرى الثانية لاعتماد إعلان سيادة جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية في 12 يونيو عام 1990، واعتبارا من عام 2002، صار يسمى “يوم روسيا”.

المصدر: وكالات