ليبيا – قال رئيس اللجنة التسييرية لبلدية غات ابراهيم ماخي إن التأخير في صرف المساعدات لبعض النازحين كان بسبب انقطاع الاتصالات في الأيام السابقة.

ماخي بيّن في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أنه لم يكن على علم بالوضع الإنساني الذي كانت تعيشه الأسر النازحة في مدرسة أسماء بنت ابي بكر، مؤكداً أنه سيبادر بزيارة المدرسة للوقوف على أحوالهم ومعالجتها.

واشار إلى أن حكومة الوفاق تحاول عرقلة مجهودات الحكومة المؤقتة فيما يخص إغاثة الأسر النازحة وهو أمر قد يتسبب في حدوث بعض الخلل في التوزيع أو بعض القصور في الاهتمام ببعض النازحين هنا أو هناك.