الولايات المتحدة – كشف باحثون أميركيون أن تناول أكثر من بيضة في اليوم يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لكون البيض مصدرًا غنيًا بالكولسترول.

وتوصّل الباحثون من خلال دراسة استمرّت على مدار 31 عامًا وأُجريت على 30 ألف فرد أميركي بالغ، أنه في مقابل كل بيضة ونصف كبيرة الحجم يتم تناولها يوميًا، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17 %.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن البروفيسور كاترين تاكر، من جامعة ماساتشوستس لويل، قولها “تم التحقق من التأثير الضار للإكثار من تناول البيض والكولسترول حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية صحية.

ورغم احتواء البيض على عناصر غذائية مفيدة، فإني أنصح الناس بتجنب تناول أقراص العجة المكونة من 3 بيضات كل يوم. فأساس التغذية بشكل عام هو الاعتدال والتوازن”.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنهم توصّلوا لتلك النتيجة بعد انتهائهم من تحليل البيانات الخاصة بـ 29615 فردًا أميركيًا بالغًا تُقدّر أعمارهم في المتوسط بـ 51.6 عامًا.

رويترز