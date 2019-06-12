انجلترا – وضع ريال مدريد خطة بديلة له، حال فشل في الظفر بخدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإنَّ ريال مدريد مهتم بضم تانجي ندومبيلي لاعب خط وسط أولمبيك ليون، لتدعيم صفوفه.

وأشار التقرير، إلى أنَّ ندومبيلي سيكون الخيار الثالث في الميركاتو، بعد بول بوجبا، وكريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام.

ويُعد بوجبا هو الهدف الرئيسي لريال مدريد في سوق الانتقالات، لكن إدارة الميرنجي مازالت في انتظار رد إدارة مانشستر يونايتد، أما إريكسن فلم يكن هناك أي اتصال من ريال مدريد للاعب أو إدارة توتنهام حتى الآن.

واقترب ريال مدريد من حسم أولى الصفقات الفرنسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أصبح فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لليون قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الملكي.

المصدر : كووورة