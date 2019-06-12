إيطاليا – افاد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، إن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، غدر ببرشلونة في الميركاتو الصيفي.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رايولا يتواجد في باريس لمدة يومين، من أجل التفاوض مع سان جيرمان بشأن صفقة دي ليخت.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سيقدم لأياكس 75 مليون يورو على الأقل، بالإضافة إلى شيك فارغ للاعب البالغ عمره 19 عامًا، وذلك من أجل رفض عرض برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن كلمة السر في تطور المفاوضات بين رايولا وسان جيرمان، هي عودة ليوناردو للعمل مع النادي الباريسي مرة أخرى، وتمتعه بعلاقة جيدة مع الوكيل الإيطالي.

يذكر أن دي ليخت يتمتع أيضًا باهتمام من قبل برشلونة ويوفنتوس، إلا أنه لم يكشف بعد عن مستقبله، وذلك عقب موسم رائع مع أياكس، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

المصدر : كووورة