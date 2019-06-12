وبحسب بيان اللوس بلانكوس، فإن “النادي قد توصل لاتفاق مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على خدمات فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق”.

وأوضح النادي في بيانه؛ أنّ “البالغ من العمر 23 عامًا، سيوقع على عقدًا لمدة سنوات، حتى عام 30 حزيران 2025”.

واضاف أنّ “ميندي سيتم تقدميه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء المُقبل، 19 حزيران، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مدريد”.

ميندي يُعد من الركائز الأساسية مع ليون، حيث خاض 44 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع مثلهما.