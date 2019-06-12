إسبانيا – دخل المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعب خط وسطه إيسكو، قائمة ضحايا اللصوص، الذين تسللوا إلى منزليهما، مستغلين غيابهما.

وشدد ريال مدريد الحراسة على منازل لاعبيه، بعد ذلك، وطلب منهم عدم تحميل الصور لمنازلهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرض عدد من اللاعبين للسطو، في الآونة الأخيرة، من بينهم ثلاثي برشلونة الإسبانيان جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، والغاني كيفن برنس بواتينغ، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، ولاعب ريال بيتيس الإسباني خواكين، ولاعبا فالنسيا، الأرجنتيني إزيكييل غاراي والفرنسي جيوفري كوندوبيا، وآخرهم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا، في الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات