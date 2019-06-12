ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء بأن ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الأربعاء سيكون من 11 إلى 12 ساعة.

شركة الكهرباء أوضحت في نشرة لها تلقت المرصد نسخة أن أسباب طرح الأحمال يعود إلى الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالإضافة إلى عدم إستجابة بعض المدن للمساهمة في طرح الأحمال وتخفيف الحمل على العاصمة طرابلس.

وكشفت الشركة في النشرة التي تلقت المرصد نسخة منها عن أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 5050 ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع للشبكة 6900 ميجاوات، مبينةً أن العجز المتوقع يقدر بـ1850 ميجاوات.