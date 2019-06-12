ليبيا – تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية من إنقاذ قارب مطاطي يحمل على متنه 60 مهاجر كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية والأوروبية.

الناطق باسم البحرية أيوب قاسم قال لوكالة “نوفا” الإيطالية إنه بناء على بلاغ وارد من قارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق (أوباري) التابع لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ وتمكن من العثور على قارب مطاطي على متنه 60 مهاجر غير شرعي على بعد 92 ميلًا شمال غرب الخمس.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة منهم 49 سوداني و5 من بنغلاديش ومهاجر تشادي وآخر من مالي، بالإضافة إلى امرأة واحدة من التوغو.

وأكد على أن عمليات إنزال المهاجرين غير الشرعيين تمت إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.