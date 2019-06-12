أمريكا ج – أيام وتنطلق بطولة (كوبا أمريكا) أهم وأعرق بطولات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والتي ينتظرها متابعو اللعبة عبر أنحاء العالم، وتدخل مختلف المنتخبات البطولة بأهداف متنوعة لكنها جميعا تحلم بالتواجد على منصات التتويج.

ويسعى منتخب أوروغواي الحفاظ على وجوده في قمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب 15 مرة، ومحاولة إضافة لقب جديد لخزينته يبعده عن أقرب ملاحقيه منتخب (التانغو) الأرجنتيني الذي توج بهذه البطولة من قبل 14 مرة.

وتوجت أوروغواي باللقب أعوام 1916 و1917 و1920 و1923 و1924 و1926 و1935 و1942 و1956 و1959 و1967 و1983 و1987 و1995 و2011، وحصلت على المركز الثاني 6 مرات، والثالث 9 مرات والرابع 5 مرات.

أما منتخب الأرجنتين فهو أكثر من لعب مباريات نهائية في البطولة في 28 مناسبة، ولكن بطولاته التي حققها ليست بالحديثة رغم عددها الكبير، ولم يعرف منصات التتويج في الألفية الجديدة، وتوج 14 مرة في أعوام 1921 و1925 و1927 و1929 و1937 و1941 و1945 و1946 و1947 و1955 و1957 و1959 و1991 و1993، وجاء وصيفا 14 مرة، وثالثا 4 مرات ورابعا مرتين.

أما البرازيل فتوج بالبطولة 8 مرات فقط رغم أنه خاض 19 نهائيا للبطولة حل وصيفا في 11 مرة، وتوج أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007، وحل في المركز الثالث 7 مرات ورابعا 3 مرات.

وخاض منتخب باراغواي المباراة النهائية 8 مرات وتوج فقط مرتين عامي 1953 و1979، وحل ثالثا 7 مرات ومثلهم في المركز الرابع، كما كان لتشيلي الحظ في التتويج بآخر نسختين في 2015 و2016، وحل وصيفا 4 مرات، وثالثا في خمسة، ورابعا في 10 مناسبات.

كما توج منتخب بيرو باللقب مرتين بعد أن وصل مرتين فقط للمباراة النهائية طوال تاريخه عامي 1939 و1975، وحل ثالثا 8 مرات ورابعا في 5 مناسبات.

أما منتخب كولومبيا فيمتلك لقب واحد فقط عام 2001 مثله مثل منتخب بوليفيا المتوج ببطولة 1963، ولم تنجح الإكوادور أو فنزويلا في التتويج بلقب البطولة نهائيا، وكذلك الحال للضيف الدائم من 1993 وحتى 2016 منتخب المكسيك (أمريكا الشمالية) الذي لم ينجح في الفوز بالبطولة رغم تقديمه عروضا قوية وإطاحته بعدد من كبار القارة في الأدوار الأولى.

الأناضول