إسبانيا – أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أنَّ البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنَّ أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، التقى عدة مرات مع كيا جورابشيان وكيل كوتينيو في لندن، من أجل التفاوض حول الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم تقدم أي نادٍ بعرض رسمي إلى برشلونة لضم كوتينيو، ولكن مستقبل اللاعب يتجه بقوة نحو تمثيل سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأوضحت أن النجم البرازيلي أخبر زملاءه بالفعل أنه يخطط للرحيل عن برشلونة، وهناك اهتمام بضمه من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وأفادت بأن عودة البرازيلي ليوناردو للعمل مرة أخرى مع سان جيرمان، ستسهل من عملية تقديم عرض رسمي لضم كوتينيو، ليزامل مواطنيه نيمار دا سيلفا وتياجو سيلفا وماركينيوس.

يذكر أن اسم كوتينيو ارتبط بالرحيل عن “كامب نو” هذا الصيف، بعدما قدم مستويات متواضعة للغاية، وتعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير البارسا.

المصدر : كووورة