مصر – نشر الفنان المصري أحمد فهمي، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة له برفقة خطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح.

وتوجه من خلال التعليق على الصورة برسالة إلى الأخيرة اعتذر منها فيها عن عدم تمكنه من الاحتفال بيوم ميلادها.

وكتب: “يا فرح كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي… أول مرجع من السفر لازم نحتفل”. وأحدث ذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث حققت الصورة والتعليق أكثر من 82 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن فهمي والزاهد واجها خلال الموسم الرمضاني أزمة بسبب مسلسل “الواد سيد الشحات”، إذ تقدم مؤلف سيناريو يدعى زياد سعودي بشكوى إلى نقابة السينمائيين ضد القيمين على العمل واتهمهم بسرقة فكرة المسلسل منه.

وأوضح أنه عرض الفكرة على أحمد فهمي منذ سنوات وأن الأخير طلب منه إجراء بعض التعديلات عليها ليشارك في العمل إلى جانب هشام ماجد وشيكو.

وسائل اعلام مصرية