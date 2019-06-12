انجلترا – أكدت أندريا ليدسوم وهي إحدى المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها تعارض إعادة اسكتلندا الاستفتاء على الانفصال، لكنها لم تستبعد إجراءه.

و قالت: “في واقع الأمر، كل هذه المسائل ستطرح للتفاوض… لكنني لا أعتقد أن معظم الناس في اسكتلندا يريدون الاستفتاء الذي لا يمكن استبعاده”.

وصوتت اسكتلندا لصالح البقاء في قوام بريطانيا بنسبة 55 بالمئة خلال الاستفتاء الذي أجري عام 2014، لكن القوميين يواصلون الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان، فيما تؤكد الحكومة أنها تعتبر المسألة “منتهية” وأنه ينبغي عدم إعادة الاستفتاء.

المصدر: “رويترز”