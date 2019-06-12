الولايات المتحدة – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، امس عقوبات شملت 16 فردا وكيانا على علاقة بالنظام السوري.

وجاء في بيان للوزارة، أن العقوبات الجديدة شملت 3 شخصيات، و13 كيانا، مسجلين في كل من اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن طبيعة العقوبات، أو حيثيات ضم هؤلاء الأشخاص والكيانات إليها.

إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قالت إن السبب يتعلق بتقديمهم دعما ماليا للنظام السوري.

ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات، رجل الأعمال سامر الفوز، الذي يعتقد أنه من بين أبرز ممولي النظام السوري، بحسب الصحيفة.

الأناضول