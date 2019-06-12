تركيا – بلغت صادرات إسطنبول من منتجات 27 قطاعا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 29.8 مليار دولار.

وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الشركات بإسطنبول صدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، منتجات بقيمة 29 مليار و820 مليون و720 ألف دولار بعد أن كانت 28.9 مليار خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت المعطيات أن قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي على رأس الصادرات قطاع الملابس الجاهزة الذي بلغ صادرته 5.3 مليارات دولار، تلاه قطاع الكيماويات في المرتبة الثانية بـ 3.9 مليارات دولار، ثم الفولاذ بـ 3.3 مليارات دولار.

وحلّت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 2.7 مليارات دولار، فيما جاء قطاع الكهرباء والالكترونيات في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 2.5 مليارات دولار.

وشكّلت صادرات إسطنبول نسبة 42.3% من إجمالي الصادرات التركية خلال الشهرة الخمسة الأولى والذي بلغ 70.5 مليارات دولار.

وتشير المعطيات أن ألمانيا تصدرت قائمة البلدان المستوردة لصادرات إسطنبول بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 1.8 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 1.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ 1.3 مليار دولار.

ووصلت صادرات إسطنبول في 27 قطاع إلى 227 نقطة حول العالم، بحسب المعطيات المذكورة.

الأناضول