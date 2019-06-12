5 لاعبي تنس يخترقون قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عام 2019

5 لاعبي تنس يخترقون قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عام 2019

الولايات المتحدة – احتل النجم السويسري روجر فيدرر المرتبة الخامسة في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في عام 2019، وذلك حسبما أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية، أمس الأربعاء.

ونشرت المجلة الاقتصادية قائمة، ضمت 100 رياضي، بينهم 5 لاعبي تنس. وجاء فيدرر خامسا بـ 93.4 مليون دولار عوائد مادية من جوائز البطولات والحقوق والرعايات والتعاقدات التي يملكها.

فيما حل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في المركز الـ 17 في القائمة، بعدما وصل دخله إلى 50,6 مليون دولار.

وجاء الياباني كي نيشيكوري في المركز الـ 35 في القائمة مع دخل وصل إلى 37,3 مليون دولار، متفوقا على الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الـ 37 بدخل وصل إلى 35 مليون دولار.

وجاءت الأمريكية سيرينا ويليامز في المركز الـ63 من قائمة الأعلى دخلا بين الرياضيين، والرياضية الوحيدة في القائمة، بدخل وصل إلى 29,2 مليون دولار.

المصدر:forbes.com