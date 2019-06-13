أسعار النفط تزيد 2.5 دولارا بعد معلومات عن استهداف ناقلتي نفط

أسعار النفط تزيد 2.5 دولارا بعد معلومات عن استهداف ناقلتي نفط

فيينا – أرتفعت عقود النفط الآجلة بأكثر من 4.2 بالمئة أو 2.5 دولارا، صباح الخميس، بعد ورود معلومات عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان.

وقالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إن انفجارين كبيرين استهدفا صباح الخميس ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، بحسب معلومات أولية.

فيما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن الناقلتين كانتا محملتين بالخام القادم من بلدان في الخليج العربي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 4.2 بالمئة أو 2.5 دولارا إلى 62.55 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.58 بالمئة أو 1.83 دولارا إلى 52.95 دولارا للبرميل.

الأناضول