إسبانيا – احتشد الآلاف من جماهير ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الخميس، في مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو”، للترحيب بنجمهم الجديد البلجيكي إيدين هازارد القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقدم الفريق الملكي رسميا نجمه الجديد إيدين هازارد، لوسائل الإعلام والجماهير، بعد التعاقد معه لمدة 5 مواسم، وبلغت صفقة انتقاله 100 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 30 مليون يورو، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

وأشاد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالنجم البلجيكي، أثناء المؤتمر الصحفي، قائلا: “هازارد لاعب رائع، واحد من اللاعبين الذين يستطيعون إحداث الفارق مع أنديتهم”.

وتابع رئيس الملكي: “هازارد أصبح جزءا من ريال مدريد وتاريخه الذي يعج بالعديد من اللاعبين الموهوبين. نحن ريال مدريد، ودائما نسعى للفوز بالألقاب وتحقيق الإنجازات، لذلك كان علينا التعاقد مع بعض اللاعبين لتقوية قائمة الفريق مع وجود المدرب زين الدين زيدان”.

وقال بيريز: “أود أيضا توجيه الشكر لفريق تشيلسي، الذي ساعدنا في تحقيق هذا الحلم، مرحبا بك هازارد في ريال مدريد، مرحبا بك في منزلك”.

بدوره، قال هازارد: “مرحبا جميعا، لغتي الإسبانية ليست جيدة، أريد أن أشكر الرئيس (فلورنتينو بيريز)، وعائلتي وأصدقائي”.

وأضاف النجم البلجيكي: “أريد حقا تحقيق الألقاب مع ريال مدريد. أتطلع لبداية مشواري بأسرع وقت ممكن مع ريال مدريد، والفوز بالعديد من الألقاب. هذا حُلم الطفولة بالنسبة لي، وكل ما أريده هو الاستمتاع بتلك اللحظة”.

وانضم إيدين هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف تشيلسي العام 2012، قادما من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017)، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي (2013)، وكأس رابطة الأندية (2015) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018)، والدوري الأوروبي (2019)، وشارك في 351 مباراة، وأحرز خلالها 108 أهداف، وصنع 91 هدفا.

المصدر: وكالات