الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات: سنواجه جرائم الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات: سنواجه جرائم الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

السعودية – توعد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، جماعة الحوثيين اليمنية “بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر” ردا على استهدافهم مطار أبها صباح أمس الباكر.

واعتبر الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن استهداف الحوثيين لمطار مدني هو “تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد خالد بن سلمان أن “وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية”، مشددا على أن بلاده ستردع “كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا”.

وهاجم نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة أخرى إيران بشدة مشيرا إلى أن “النظام الإيراني منذ 40 عاما يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم مليشيا الحوثي”.

ودعا الأمير سلمان المجتمع الدولي إلى “القيام بواجباته لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.

المصدر: تويتر