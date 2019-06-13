السعودية – تبدأ السعودية، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، في محاولة لتعزيز إيراداتها غير النفطية.

وتواجه السعودية، تراجعا في إيراداتها المالية، نتجت عن تراجع عقود النفط الخام، منذ منتصف 2014، دفعها لإعلان موازنات تتضمن عجزا بين الإيرادات والنفقات.

وبحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، الخميس، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد وافق في 15 مايو/ أيار الماضي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وبدأت المملكة في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100 بالمائة.

الأناضول