ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب الأخبار المتداولة من قبل مليشيات حكومة الوفاق بشأن زراعة ألغام في محيط مطار طرابلس.

العميد خالد المحجوب قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الأربعاء إن الإخوان المسلمين قاموا بفبركة الموضوع نظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء ، معتبراً مزاعم استخدام الجيش للألغام وزراعتها حول مطار طرابلس محض زور وبهتان.

وأكد العميد المحجوب على إلتزام الجيش الليبي بإحترام المواثيق والأعراف الدولية والتزامها بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان التي تحظر استخدام الألغام.