ليبيا – أعلن القيادي العسكري بمدينة مصراتة والناطق باسم البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سرت.

الغصري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” أمس الأربعاء أنه تم العثور على قائمة بأسماء ضباط مستهدفين لتصفيتهم من البنيان المرصوص كانت بحوذت الإرهابي ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل ، قال الغصري لموقع عين ليبيا أن المقبوض عليه كان بحوزته بعض الوثائق من ضمنها وثيقة بأسماء بعض من قوات البنيان المرصوص المستهدفين بتصفيتهم.

وأضاف الغصري أن ما يقوم به داعش في سرت يأتي بمباركة من عملية الكرامة، على حد زعمه.