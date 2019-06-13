الكويت – أفادت شركة ناقلات النفط الكويتية، الخميس، إن ناقلات البترول الخاصة بها تسير بشكل طبيعي، مؤكدة استعدادها لأي طارئ.

وفي وقت سابق صباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الشركة بيانا ذكرت فيه، أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

وأكدت أن الأسطول البحري الكويتي، لم يتأثر بالحوادث الأخيرة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، آخرهما صباح اليوم الخميس.

يأتي حادث اليوم، بعد قرابة شهر من تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة البحري بالإمارات لم يعرف منفذها، فيما استهدفت طائرات حوثية مسيرة بعد يوم من حادثة الفجيرة، خط نفط سعودي.

وأعلنت وزارة التجارة اليابانية، الخميس، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، “كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان”.

الأناضول