ليبيا – قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبدالسلام الحاسي إن الميليشيات التابعة للمجلس الرئاسي فشلت للمرة الخامسة والعشرين في محاولة التقدم نحو مطار طرابلس الذي تتمركز فيه قوات الجيش.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أن الجيش كبد تلك المجموعات خسائر كبيرة رغم أن الهجوم تم من الاتجاهين الشمالي والغربي بما يقرب من سبعمئة مقاتل بآلياتهم وأسلحتهم بينهم مرتزقة.

ونفى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية الأخبار التي تتحدث عن استخدام الجيش للألغام في محيط المطار ، قائلاً:” إن تلك الأخبار عارية عن الصحة وأن هذه الأساليب ليست من أخلاقيات قوات الجيش”.