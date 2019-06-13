ليبيا – أكد قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة اللواء محمد المنفور أن سلاح الجو ساهم في تحجيم دور التشكيلات المسلحة لطيران قوات حكومة الوفاق الذي يقلع من مطار الكلية الجوية في مصراتة.

اللواء المنفوري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء إلى تمكن الدفاعات الأرضية للجيش من إسقاط طائرتين من طراز ميراج F1 واحدة فوق قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) كان يقودها طيار إكوادوري ، وإسقاط طائرة أخرى في منطقة الهيرة شمال مدينة غريان وكان يقودها طيار مرتزق آخر ولا تزال التحقيقات جارية معه بالإضافة إلى إسقاط طائرة ميج 23 شمال قاعدة الجفرة الجوية جنوب البلاد.

ونوّه اللواء المنفور إلى أن سلاح الجو لديه القدرة على إستهداف أي مكان داخل ليبيا لكن حسب تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما أشار إلى أن سلاح الجو لم تُعط له أي تعليمات باستهداف أي مدينة،لافتاً إلى أن الهدف القريب هو ضرب تجمعات الميليشيات المسلحة خارج طرابلس الكبرى وإحداث أكبر خسائر في صفوف قوات حكومة الوفاق واستنزافها قبل اقتحام وسط العاصمة طرابلس.

قائد غرفة عمليات سلاح الجو أوضح أن الاستخبارات الليبية تأكدت من تزويد تركيا للميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق بعدد 3 طائرات من دون طيار من أجل المراقبة واستهداف وحدات القوات المسلحة بالإضافة إلى طاقم تشغيل مكون من 30عنصراً من ضباط تشغيل وفنيي صيانة وعناصر تدريب.

للواء المنفور أشار إلى أن عدد الطائرات التركية المسيرة “درون»”التي تم تدميرها من قبل سلاح الجو هي طائرتان من دون طيار بالجانب العسكري لمطار معيتيقة الدولي.