ليبيا – رأى عضو مجلس النواب طلال الميهوب أن العودة للمسار السياسي في الوقت الراهن بات مستبعداً وبشكل نهائيا.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” أمس الأربعاء أن الحوار مع الفرق الموجودة في طرابلس لم يعد ممكنا وأنه يصعب الجلوس مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري وأعضاء تنظيم القاعدة والجماعات المصنفة إرهابيا في ليبيا.

وتابع:” أن أي محاولات في الوقت الراهن بشأن العملية السياسية لا فائدة منها سوى محاولة وقف عملية تحرير العاصمة التي اقتربت على الانتهاء، وأن هذه المحاولات ستزيد من التعقيد لا أكثر”.

وبشأن سيناريو فرض المجتمع الدولي عملية وقف إطلاق النار وفرض المسار السياسي ، شدد الميهوب على أن هذه العملية ستكون بمثابة إعطاء الفرصة للكتائب والمليشيات والجماعات الإرهابية بتجميع قواها من جديد.

عضو مجلس النواب أكد أن الجيش اقترب من حسم عملية تحرير طرابلس وأنه سيستلم الأسلحة الثقيلة والخفيفة ويبسط الأمن والسيطرة في العاصمة ومن ثم يتجه نحو إجراء الانتخابات في الرئاسية والبرلمانية.