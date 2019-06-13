ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين من المجتمع الدولي بمقر الإتحاد الأوروبي بتونس.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي ضم عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا كان من ضمنه سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية وسفير مملكة إسبانيا ومملكة هولندا وجمهورية فرنسا ونائب سفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية إيطاليا.



وتمت مناقشة الحلول الممكنة من أجل إنهاء ماوصفه باشاغا بـ”الاعتداء” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا التي تسبب بها حفتر بعد أن كانت عملية الاستقرار في تطور مستمر بحسب تعبيره.