إلمانيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن التقارير الواردة عن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان، “مقلقة للغاية، وبحاجة لتحقيق موسع؛ لكشف كل المعلومات حولها”.

وذكر في تصريح صحفي ببرلين، أنه رغم أن “الحقائق لا تزال غير واضحة، إلا أن الحادث مقلق للغاية”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف ماس: “من الواضح أن تخريب السفن التجارية يشكل تهديدا لطرق التجارة وحرية الملاحة (..) وفي الوضع الحالي، يشكل أيضًا تهديدًا للسلام”.

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 تغ).

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن “دولة تقف وراء التخريب”، دون ذكر اسمها.

من جهتها، وصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنه “أخبار كاذبة”، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.

الأناضول