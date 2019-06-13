ترامب لا يمانع في قبول معلومات من دول أخرى واستخدامها ضد خصمه في الانتخابات

ترامب لا يمانع في قبول معلومات من دول أخرى واستخدامها ضد خصمه في الانتخابات

واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يمانع في استخدام أي معلومات من شأنها المس بخصومه في الانتخابات القادمة، في حال قدمتها له أي حكومة أجنبية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في حوار مع قناة ” ABC News”: “لو تلقيت مكالمة هاتفية من النرويج تقول إن هناك معلومات عن خصمكم، أعتقد أنني سأستمع إليها”، مضيفا أن ذلك لا يعد تدخلا لأنه “هم لديهم معلومة وأنا سأتلقاها”.

وقال: “لو ظننت بوجود شيء خاطئ، ربما أذهب إلى مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وأدت اتصالات فريق ترامب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا أوليا حول طبيعة هذه الصلات.

وأكمل فريق المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، العمل في مارس 2019 على تقرير حول “التدخل الروسي” المزعوم في انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة وسلمه إلى النائب العام الأمريكي.

وأعلن مولر في رسالة إلى الكونغرس أن المحققين لم يكتشفوا علامات تواطؤ بين روسيا ومقر حملة ترامب الانتخابية.

المصدر: انترفاكس