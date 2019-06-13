إسرائيل – أكدت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، أن زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي وجهت لها في يونيو الماضي، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، أبرمت اتفاقا مع المدعي العام لتخفيف عقوبتها.

ووافقت زوجة نتنياهو في إطار الاتفاق على إعادة مبلغ 45 ألف شاقل (ما يعادل 11170 يورو) للدولة، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ 10 آلاف شاقل (ما يعادل 2480 يورو)، بحسب البيان.

في المقابل، سيتم إسقاط تهم الاحتيال على الدولة التي كانت ستعرضها لعقوبة قاسية، لاستبدالها بتهمة الاستفادة من خطأ ارتكبه شخص آخر، وفقا لبنود الاتفاق.

ووفق ما ورد في قرار الاتهام، طلبت سارة نتنياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين سبتمبر 2010، ومارس 2013، وعن طريق الاحتيال، مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.

ونفت سارة نتنياهو (60 عاما)، أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفات.

وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016، تعويضات بقيمة 47 ألف دولار لمدبرة منزل سابقة، اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان عملها.

المصدر: أ ف ب