ليبيا – وصل المبعوث الأممي إلي ليبيا ‏‫غسان سلامة‬⁩ اليوم الخميس على رأس وفد من مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى مدينة غات .

وأوضحت البعثة الأممية بحسب مكتبها الاعلامي بأن سلامة سيلتقي بعدد من فعاليات المدينة ويطلع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت مؤخراً والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان.

كما سياتبع المبعوث الاممي أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات الانسانية في مدينة غات.

‏واسمتع سلامة والوفد المرافق له من برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، لهموم واحتياجات السكان وخاصة المتضررين من الفيضانات، وذلك في لقاء موسع مع فعاليات مدينة غات.