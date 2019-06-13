العراق – افاد مسؤول عراقي، إن 22 موظفا من الشركة الأمريكية “إكسون موبيل” النفطية، عادوا إلى العمل في حقل “غرب القرنة1″، بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريح مدير عام الشركة خالد حمزة، للتلفزيون الرسمي، الأربعاء.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قالت السلطات العراقية إن 80 موظفا من الشركة الأمريكية، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.

وأضاف حمزة، أنه من المقرر أن يكتمل وصول الخبراء، الأحد المقبل.

وأوضح أن إنتاج الحقل “يبلغ حاليا 435 ألف برميل يوميا، وسيتم زيادة الإنتاج إلى 450 ألف برميل، وفق المخطط له في موازنة العام الحالي”.

وجاء انسحاب موظفي الشركة من جنوبي العراق، بعد تعرّض ناقلتي نفط ومحطتي ضخ للخام، تابعة للسعودية، لهجومين منفصلين، قالت الرياض إنهما يمسان إمدادات الخام العالمية.

الأناضول