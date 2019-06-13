فرنسا – دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إلى ضبط النفس، ونزع فتيل التوتر بمنطقة الخليج، بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، في تصريح صحفي، “ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر”.

وأضافت: “نكرر أيضا تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها”.

تجدر الإشارة أن فرنسا تدير قاعدة عسكرية بحرية في الإمارات.

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعُمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان.

وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 ت.غ).

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات.

ففي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب مياهها الإقليمية، قبالة ميناء الفجيرة.

تلا هذا الإعلان تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، في مايو الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن “دولة تقف وراء التخريب”، دون ذكر اسمها.

من جهتها، وصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنه “أخبار كاذبة”، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.

الأناضول