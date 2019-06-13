سوريا – قتل 4 مدنيين في قصف جوي مدفعي لقوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول أن القصف استهدف مدينة خان شيخون وقريتي العامرية وموقا بريف إدلب الجنوبي، ومدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (تابع للمعارضة) لمراسل الأناضول، أن 4 مدنيين قتلوا في القصف الذي استهدف قرية موقا صباح اليوم.

ومع ضحايا اليوم بلغ مجموع القتلى خلال 4 أيام 32 مدنياً.

ومنذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، تزامناً مع عملية عسكرية برية على الأرض.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن “منطقة خفض التصعيد”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وحاليا، يقطن في منطقة “خفض التصعيد” نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

الأناضول