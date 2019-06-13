مصر – اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.

ونشر الناشط المصري، عبد القادر مبارك، اليوم الخميس على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” تفاصيل الواقعتين، مطالبا السلطات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين.

وقال مبارك إن مجموعة من العناصر الإرهابية دخلت منطقة الملاحات شمال قرية المزار حوالى الساعة الثانية ظهرا واختطفوا 4 عمال واستولوا على سيارتين ثم هربوا باتجاه الجنوب.

وأضاف أنه وفي حوالى التاسعة مساء، قام أكثر من 20 عنصرا إرهابيا بنصب كمين ما بين منطقتي سبيكة والمزار على الطريق الدولي، وأوقفوا السيارات المارة وقاموا بتفتيشها ثم اختطفوا أكثر من 10 أشخاص وهربوا نحو المنطقة الصحراوية.

وأشار مبارك إلى توفر معلومات حول وصول عناصر جديدة من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى المنطقة لقيادة العمليات الإرهابية، بينهم قيادات أجنبية.

المصدر: RT