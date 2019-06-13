الولايات المتحدة – أفاد نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، امس إن بلاده ستحافظ على إنتاجها من النفط، أو حتى تزيده، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر “برويليت” في تصريحات لقناة (CNBC)، أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيواصلون إنتاج رقم قياسي عند 12 مليون برميل يوميا، طوال 2020.

وتراوح عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، عند 53 دولارا للبرميل، وسط مطالبات من الرئيس دونالد ترامب، لإحداث خفض إضافي في الأسعار لتحفيز النمو.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن إنتاج بلاده قد يرتفع إلى 13 مليون برميل يوميا خلال وقت لاحق من 2020، مقابل إنتاج فعلي يومي بلغ 11 مليونا في 2018.

ورفض “برويليت” مخاوف مراقبين في أسواق النفط، من أن الطلب على الخام سيتأثر وسط تباطؤ النمو.

وزاد: النمو تباطأ بشكل طفيف خلال الشهور الماضية من 2019.. أظن أنه مع بدء الاقتصاد في الانتعاش، ستبدأ زيادة الطلب أيضا.. ستكون أخبار جيدة لمنتجي النفط”.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1 بالمئة في الربع الأول 2019، مقابل 2.2 بالمئة في الربع السابق له.

الأناضول