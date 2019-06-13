السعودية – تراجعت البورصات الخليجية الرئيسية، اليوم الخميس، من جراء تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

واستهل مؤشر البورصة السعودية التداولات بانخفاض، وسجل تراجعا بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، نسبته 0.83%، إلى 9009.23 نقطة.

كذلك تراجع مؤشرا بورصة دبي وأبو ظبي، وهبط مؤشر دبي بنسبة 1.14%، إلى 2633.57 نقطة، فيما نزل مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.66%، إلى 4957.78 نقطة، أما بورصة مسقط فقد تراجعت بنسبة 0.76%، إلى 3932.07 نقطة.

وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتي نفط اليوم الخميس لانفجارين في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران، ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التي تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لهجمات تخريبية.

المصدر: RT